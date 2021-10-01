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Atatürk Kültür Merkezi'nin tabelası 3 yıllık inşa çalışmasının ardından asıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılması planlanan Atatürk Kültür Merkezi’nin tabelası 3 yıl sonra asıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılması planlanan Atatürk Kültür Merkezi'nin tabelası 3 yıl sonra asıldı.


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılması planlanan Atatürk Kültür Merkezi'nde ilk kazma 13 Şubat 2018'de vuruldu. 3 yıllık çalışmanın ardından kültür merkezinin tabelası asıldı. İnşaat aşamasındayken sık sık isminin değiştirileceği iddia edilen merkeze "Atatürk Kültür Merkezi" tabelası asıldı.

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