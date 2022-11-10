Atatürk, Maltepe'de 'Saygı Zinciri ve Dalışıyla' anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 84'üncü yıldönümünde anmak için, Maltepe'de Küçükyalı Sahili'nde yüzlerce vatandaşın katılımıyla ‘Ata'ya Saygı Zinciri' oluşturuldu. Küçükyalı sahilinde Ata'ya saygı dalışı gerçekleştiren 20 dalgıç, Atatürk'ün gözlerinin afişe basılmış posteri ile Türk bayrağını deniz yüzeyinde açtı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84'üncü yıldönümü dolayısıyla Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen anma etkinlikleri çerçevesinde Kadıköy sahilinden Küçükyalı'ya kadar insan zinciri oluşturuldu. Ellerindeki bayraklarla anma programına katılım sağlayan vatandaşlar Küçükyalı Sahilinde zincir oluşturarak Atatürk'ü ölüm yıl dönümünde andı. Yüzlerce vatandaşın katılımıyla oluşturulan saygı zinciri sonrasında, Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat olan 9'u 5 geçe, saygı duruşu yapıldı.

Saygı duruşunun hemen ardından 20 dalgıç Küçükyalı sahilinde Ata'ya saygı dalışı gerçekleştirdi. Dalgıçlar Atatürk'ün gözlerinin afişe basılmış posteri ile Türk bayrağını deniz yüzeyinde açtı. Denizden ise teknelerin Atatürk posterleri, Türk bayrakları ve meşalelerle desteklediği etkinliğe yüzlerce vatandaş kıyıdan eşlik etti.

Atatürk'ü anma etkinliklerine katılan vatandaşlardan Melis Erkan, "Çocukları okula bıraktık, biz de trafikte koşa koşa buraya geldik. Her sene olduğu gibi ağlayarak Ata'mızı saygı duruşuyla andık. Çok mutluyuz. Görevimizi yerine getirdik. İnsan zincirine bütün duygularımızla katıldık" dedi.