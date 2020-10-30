Atatürk'ün bilinmeyen fotoğrafları Küçükçekmece'de sergileniyor

Küçükçekmece Belediyesi, Cumhuriyet'in ilanının 97. yıl dönümü anısına "Kurtuluşa Giden Yol" başlıklı anlamlı bir sergiyi sanatseverlerle buluşturuyor.

Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı sergide, 19 Mayıs 1919'dan 29 Ekim 1923'e bir milletin yeniden doğuş serüveninin bilinmeyenleri ve Mustafa Kemal Atatürk'ün hiç görülmemiş fotoğrafları bir araya getirildi. “Kurtuluşa Giden Yolun” kronolojisini Mustafa Kemal Atatürk'ün “Nutuk” adlı eserinden bölümlere eşlik eden özel fotoğrafları ile anlatan sergide 80 adet eser yer alıyor. Türk Silahlı Kuvvetler Arşivi, Salt Araştırmalar Arşivi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı ve Mahmut Köylü koleksiyonundan Ressam Necati Derya'nın canlandırma çalışmalarıyla oluşturulan sergi 20 Kasım'a dek SKSM'de gezilebilecek.