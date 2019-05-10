Ateşe verilen araçtaki cesedin kimliği otopsi sonrası belirlenecek

İstanbul Arnavutköy'de bir otomobilin ateşe verilmesi sonucu içindeki kadın olduğu iddia edilen bir kişi feci şekilde can verdi. Zanlının kaçarak kayıplara karıştığı olayla ilgili çalışmalar sürerken, şahsın kimliğinin yapılacak otopsiyle tespit edileceği öğrenildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Arnavutköy Yassıören yolunda meydana geldi. İddiaya göre Arnavutköy'den Yassıören istikametine gelen bir aracın yandığını gören sürücüler durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Görgü tanıklarının ifadesine göre alev alan aracın içerisinden bir kişinin koşarak uzaklaştığı görülürken araç içerisinde kadına ait olduğu iddia edilen bir ceset bulundu. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları ardından bulunan ceset jandarma ekipleri tarafından incelendi.

Kapıyı levyeyle açtılar, tapulardan kimlik tespiti yaptılar

Yanan aracın içerisindeki cesedin çıkarılma çalışmaları sırasında kapının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri kapıyı levye ile açarak jandarmaya yardım etti. Aracın sürücüsünü belirlemek için jandarma ekipleri otomobilin içerisinde ve çevresinde inceleme yaptı. Yanan aracın içindeki bazı evraklara ulaşan ekipler, tapuların üzerindeki isimlerden sürücüyü belirlemeye çalıştı. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemeleri sonrasında araç içerisinde yanan ceset cenaze aracına konularak olay yerinden kaldırıldı. Otomobilin yandığı şerit jandarma ekipleri tarafından bir süreliğine trafiğe kapatılırken aracın kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndürüldü. Öte yandan araç içerisinde yanan cesedin yapılacak otopsi sonrasında kimliğinin tespit edileceği öğrenildi. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.