Atiba, Malatya deplasmanında yok

Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızı Atiba Hutchinson, Kasımpaşa maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Atiba, Malatya deplasmanında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile karşı karşıya geldiği mücadelenin 63. dakikasında sarı kart görerek dördüncü sarı kartını gören Atiba Hutchinson cezalı duruma düştü. Bu sezon dördüncü sarı kartını gören ve ilk kez cezalı duruma düşen Atiba, Malatya deplasmanında forma giyemeyecek. Kanadalı futbolcu daha önce 8. haftada oynanan Ankaragücü, 14. haftadaki Kasımpaşa ve 19. haftada oynanan Göztepe maçlarında sarı kart görmüştü.