Atiba ve Larin maçı tribünden izledi

Beşiktaş'ın 2 Kanadalı yıldızı Atiba ve Larin, Yeni Malatyaspor karşılaşmasını tribünden takip etti.

Beşiktaş'ın 2 Kanadalı oyuncusu Atiba ve Larin, Yeni Malatyaspor karşılaşmasını tribünden takip etti. Kanada Milli Takımı'ndan dönen ve uzun bir uçak yolculuğu yapan 2 futbolcu, Sergen Yalçın tarafından dinlendirildi ve Yeni Malatyaspor karşılaşmasının kadrosuna dahil edilmedi. 2 oyuncu da tribündeki yerini alırken, takımın attığı gollerde büyük sevinç yaşadı.