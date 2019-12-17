Atık malzemeler çocuk parkına dönüştü

Sika Yapı Kimyasalları, üretken fikirlere sahip gençlerin projelerini gerçekleştirmek üzere Building Future isimli proje yarışmasını düzenledi. Sürdürülebilir bir çevre için atık yönetiminin önemine dikkat çekmek üzere düzenlenen yarışma için gençlerden atık yönetimi ve geri dönüşümü konusunda üretici proje önerilerini paylaşmalarını istendi. Yarışmasında projelerini paylaşan mimar Büşra Gizem Yılmaz ve mimarlık fakültesi öğrencisi Abdullah Doğmuş, çocuk parkında zarar görmüş alanların atık malzemelerle yeniledi.

Gizem ve Abdullah, Sancaktepe'de Abdullah'ın çocukluğunun geçtiği yaklaşık bin 50 metrekarelik Veysel Karani Çocuk Parkı'nın zarar görmüş alanlarını geri dönüştürülmüş ürünlerle restore etti. Projeleri kapsamında çocuklara farklı bakış açıları kazandırmayı, çocukların eğlenirken öğrenmelerini hedefleyerek parka beton küp numunelerinden scrabble oyunu tasarlayarak çocukların oyun alanlarına klişelerin ötesinde dokunuşlar yaptılar.