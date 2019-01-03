Atık metallerden üretilen inşaat demiri Mali'ye ihraç edilecek

Atık metalleri ekonomiye kazandıran Sabancı Geri Dönüşüm, ürettiği demir-çelik ürünlerini Mali'ye ihraç edecek.

Atık metalleri işleyerek ekonomiye kazandıran Sabancı Geri Dönüşüm, Mali'ye demir-çelik ürünleri ihracatı gerçekleştirecek. Antalya'da 30 ülkeden 300 civarında iş insanının katıldığı 4. Uluslararası TASCA Forumu'nda birçok iş bağlantısı kurulduğu belirtildi. Foruma Doğu Afrika ülkesi olan Mali'den katılan bir inşaat firması ile Sabancı Geri Dönüşüm firması arasında iş anlaşması imzalandığı duyuruldu.

Sabancı: “Mali pazarına gireceğiz”

Anlaşmayla ilgili bilgi veren Sabancı Geri Dönüşüm Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Veli Sabancı, ‘'Malili inşaat firması ile sektörün taleplerine yönelik ihracat anlaşması gerçekleştirdik. Demir-çelik ürünlerinde üretici, diğer malzemelerin de tedarikçisi olarak Mali pazarına gireceğiz. Mali'de en yakın zamanda ofis açmayı planlıyoruz. Malili inşaat firması ile iş anlaşması imzaladık. Önümüzdeki aylarda ilk ihracatımızı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Moritanya da hedefte

Moritanya'da doğalgaz ve petrol işleme ve depolama alanında faaliyet gösteren bir firma ile görüşmelerinin olduğunu söyleyen Sabancı, önümüzdeki günlerde Moritanya'ya giderek işle ilgili detayları görüşeceklerini kaydetti.

Son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika'ya yaptığı ziyaretler ve yapılan iş bağlantılarına dikkat çeken Sabancı, ‘'Afrika'ya yapılacak her ihracat ülkemiz kalkınması açısından da büyük önem taşımaktadır'' ifadelerini kullandı.