Atık su arıtma tesisinden yayılan kötü koku mahalleliyi isyan ettirdi

Kısa süre önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açılan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) bağlı Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nden etrafa yayılan kötü koku mahalleliyi isyan ettirdi. Çevreyi saran kötü kokudan cam-kapı bile açamadıklarını söyleyen mahalleli, "Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum, gelsin bir gün burada yaşasın, halkın ne çektiğini görsün" dedi.

Sarıyer Baltalimanı'nda geçtiğimiz aylarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açılışını yaptığı İSKİ'nin Atık Su Arıtma Tesisinden, etrafa kötü kokular yayılıyor. Tesisin çevresinde yaşayan mahalle sakinleri kokudan oldukça rahatsız olduklarını söyledi. Kötü kokudan dolayı kapılarının önüne bile çıkamadıklarını belirten mahalle sakinleri, kokunun yanı sıra etrafta sineklerin çoğaldığını da iddia etti. Vatandaşlar yetkililerden bir çözüm bekliyor.

‘'İBB'nin bizi gözden çıkardığını ve bizi insan yerine koymadığını düşünüyorum''

Mahalle sakinlerinden olan Osman Meydancı, ‘'Tüm İstanbul'un Haliç'ten Baltalimanı'na kadar gelen atık sularıyla alakalı burada 7 tane havuz yaptılar. Bu havuzların da üzeri kapatılmadı. Sabah akşam öyle bir koku oluyor ki camları bile açamıyoruz. Ufak tefek sivrisinek ısırıkları da olmaya başladı. ‘Her Şey Güzel Olacak' dediğimiz bir yerde, bu sorunu halk olarak bize neden çektiriyorlar? Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bu soruna hızlı bir şekilde çare bulmasını istiyoruz. Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum, gelsin bir gün burada yaşasın. Buradaki halkın ne çektiğini görsün. Oy zamanı gelince oy istiyorlar. İBB'nin bizi gözden çıkardığını ve bizi insan yerine koymadığını düşünüyorum'' dedi.

''Bizi bu kokuya maruz bırakmaları doğru bir şey değil''

Kokunun yalnızca Baltalimanı'na değil, diğer mahallelere de yayıldığını belirten mahalle sakini Gökhan Bülbül, ‘'3 çocuk babasıyım, çocuklarımız bu kokudan rahatsız. Sadece bu bize mahsus değil. Reşitpaşa, Baltalimanı, Hisarüstü'nde de aynı durum var. Bizi bu kokuya maruz bırakmaları doğru bir şey değil. Yapılacak bir şey varsa o da siyasi değil de vatandaşa hizmet olarak yapılmasını rica ediyoruz. Kışın hava soğuktu, yazın biz ne yapacağız? Yazın daha büyük sıkıntı olacak. Ana yolda Baltalimanı ve Eski Kanlıkavak yolu arası camiden buraya çıkış vardı, yolu kapatmışlar. Oraya bir köprü yapılsın, bu sorunun çözülmesi lazım. Çözülmesi için ne gerekiyorsa biz de yapalım'' şeklinde konuştu.

"Camiye giden yolumuz kapatıldı''

Bir diğer mahalle sakini Zinnet Şahin, sokaklarının aşağısında bulunan camiye gitmek için kullandıkları yolun da kapatıldığını öne sürdü. Zinnet Şahin, ‘'Biz bu kokudan şikayetçiyiz. Bu arıtma tesisi yapılırken bize ‘havuzların üzeri kapalı olacak' dediler ama öyle bir şey olmadı. Üzeri açık, çok fazla koku var ve sinek mevcut. Cam, kapı açamıyoruz ve dışarıda oturamıyoruz. Evlerimiz müstakil olduğu halde dışarıda oturamıyoruz. Aşağıdaki camimize giden bir yol vardı. O yolumuzu da kapattılar, açılmasını istiyoruz. Oradan ulaşım sağlıyorduk, okula çocuklarımızı götürüyorduk. O yol kapandığı için yarım saat yürümek zorunda kalıyoruz. 6 yaşında çocuğuma o yolu yürütmek zorunda kalıyorum'' ifadelerini kullandı.

Suyun rengi havadan görüntülendi

Öte yandan, çevreye kökü koku yayan arıtma tesisi dronla havadan görüntülendi. Görüntülerde açık havuzların içerisindeki suyun da renginin kirli olduğu görüldü.