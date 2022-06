Atıklar çanta oldu, karbon ayak izine dikkat çekildi

Proje çerçevesinde üretilen çantalar düzenlenen sergi ile ziyaretçilerle buluştu.

Dünyanın en önemli sorunları listesinde artık ilk sıralara doğru hızla yükselen atık ve geri dönüşüm çerçevesinde farkındalık oluşturacak projeler hazırlanmaya devam ediyor. İstanbul Topkapı Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kulübü ile Plato Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Programı bp Türkiye'nin “Gelişim, Seninle” programı dahilinde “Atık Kumaşlarla Geleceği Tasarla” projesini gerçekleştirdi. Atık kumaşların kullanılarak hazırlanan notebook çantalarıyla sürdürülebilir yaşama dikkat çekildi.

Hibe almaya hak kazandı

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kulübü öğrencilerinin “Atık Kumaşlarla Geleceği Tasarla” adıyla geliştirdiği proje, Moda Tasarımı Programı öğrencilerinin atık kumaşlardan ürettikleri çantalar ile son aşamaya geldi. “Atık Kumaşlarla Geleceği Tasarla” projesi 91 üniversite öğrenci kulübünün katıldığı 2022 Sosyal Projeler yarışmasında ilk 19'a girerek hibe almaya hak kazandı. Proje dahilinde üretilen çantalar Kazlıçeşme Yerleşkesinde düzenlenen sergi ile ziyaretçilerle buluştu.

Öğrenciler önce eğitim aldılar

Projeyi değerlendiren Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Arzu Toğuşlu Kızbaz, “Bölümümüz önderliğinde, Araştırma Görevlisi Zeliha Ilğaz'ın destek vermiş olduğu proje çerçevesinde, Kulüp Başkanı Buse Aksoy ve öğrenciler Ege Arda Devrent, Gonca Gökdemir ve Yasin İşler bp Türkiye'den almış oldukları eğitimler sonrası proje tasarımını gerçekleştirdiler. Tasarlanan proje, proje paydaşlarından Plato Meslek Yüksekokulu ‘Moda Tasarım Bölümü' Başkanı Öğr. Gör. Esra Tambay danışmanlığında, Maral Amangeldiyeva, Hacer Kara, Bahar Sarı, Hilal Tığlı, Kardelen Arı isimli öğrencilerin emekleriyle ve tasarımlarıyla hayata geçirildi” dedi.

Başarılı öğrencilere hediye edilecek

Öğrencilerimiz BP'nin sürdürülebilirlik stratejisi altında sıfır emisyon amacına ulaşmak, insanların hayatlarını iyileştirmek ve gezegeni korumak amacıyla BP tarafından belirlenen modülleri içeren eğitimleri aldılar. Sürdürülebilir yaşama katkı sağlamak amacıyla, ‘Atık Kumaşlarla Geleceği Tasarla' projesi dahilinde atık kumaşların tekrar hammadde olarak kullanımı amaçlanmaktır. Proje çerçevesinde notebook çantası olarak tasarlanan ürünler İstanbul Topkapı Üniversitesi'nin 2022 yılında mezun olacak bölüm birincilerine hediye edilecek olup, ‘Atık kumaşların yeniden kullanılması fikrine öncülük etmek' hedeflenmektedir” dedi.

‘Atık sorunu dünyamızı etkiliyor'

“Sürdürülebilir yaşamı tasarlamak gelecekte var olabilmenin ön koşuludur” sözleriyle konunun önemine dikkat çeken Doç. Dr. Arzu Toğuşlu Kızbaz, “Sürdürülebilirlik iki önemli noktaya işaret etmektedir. Kimseyi geride bırakma ve zarar verme. Bu ilkeler aslında sürdürülebilir yaşamın anahtarlarıdır. Atık sorunu dünyamızı önemli ölçüde etkilemektedir. Hızlı tüketim anlayışına paralel olarak artan atık yönetimi dünyanın geleceğini şekillerinden başlıca unsurlar arasında yer almaktadır. Bu proje çerçevesinde tüm paydaşların desteği ile atıkların dönüşümü ve üniversite bünyesinde konuya ilişkin farkındalık düzeyinin artırılması hedeflenmiştir, proje bu bağlamda öncü olmuştur” şeklinde konuştu.

‘Bugün karbon ayak izini azaltmak için ne yaptınız'

Doç. Dr. Arzu Toğuşlu Kızbaz “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü olarak öğrencilerimizi, her zaman bir soruna bakarken, ‘Benim bu sorunun çözümündeki payım ne?' yaklaşımı ile soruna çözüm üretmeye teşvik ediyoruz. Hayatta her zaman küçük adımların büyük farklar oluşturduğunu özümseyerek, her ders bugün ‘Karbon ayak izinizi azaltmak için ne yaptınız?' sorusunu soruyoruz. Her zaman ‘Yerleşkemizi terk ederken, ardımda ne kadar atık bıraktım?' diye düşünmelerini sağlıyoruz. Bir takım ruhu ile hareket etmeyi ve sadece sorunlara dışarıdan bakmayı değil, sorunun çözüm merkezi olmayı öğütlüyoruz” ifadelerini kullandı.