Atıklar tekerlekli sandalye oldu

Özel Marmara Evleri İhlas Fen Lisesi öğrencilerinin “Atıkları Üret, İnsanları Mutlu Et” sloganıyla hayata geçirdiği sosyal farkındalık projesi, iki ihtiyaç sahibini sevindirdi. Tekstil, kâğıt-karton, plastik ve metal kutu gibi atıkları altı ay boyunca işleyip kullanılabilir eşyalar hâline getiren öğrenciler açtıkları sergiyle bu ürünleri satışa sundu. El emeği göz nuru olan çalışmalar, veliler ve öğretmenlerden tam not alırken satışlardan elde edilen gelirle alınan tekerlekli sandalyeler Avcılar Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Bölümü'nün yönlendirmesiyle 9 ve 14 yaşındaki iki ihtiyaç sahibine hediye edildi.

Artık çöpleri bilinçsizce değil düşünerek atıyorum

Bu anlamlı etkinliğin amacına ulaştığını söyleyen öğrencilerden Beyza Nur Duran, “6 ay boyunca çok çalıştık, yorulduk ama iki kardeşimizin sevincini görmek bütün yorgunluğumuzu aldı. Artık çöpleri bilinçsizce değil de düşünerek atıyorum” dedi. Projenin danışmanlığını üstlenen fizik öğretmeni Yeşim Tora, öğrencilerin örnek bir davranışa imza attıklarını belirterek, “Okulumuzda bu tür faaliyetlere devam ederek çeşitli konularda öğrencilerimin farkındalıklarını arttırmak, okul hayatı bitip hayat okuluna başlayınca topluma faydalı, başarılı birer birey olmalarını, her türlü zorluğun üstesinden gelmelerini istiyorum” diye konuştu.

Sorumluluk bilincinden memnun oldum

Altı aylık emeğin değerini bulduğunu ifade eden İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin, “Projeden ve öğrencilerin sorumluluk bilincinden çok memnun oldum. Ülkemizin bu tür sosyal sorumluluk projelerine her alanda fazlasıyla ihtiyacı var. Böyle öğrencilerin yetişmesine vesile olan yönetici ve öğretmenlerime çok teşekkür ederim, kendilerini canı gönülden tebrik ederim” şeklinde konuştu.