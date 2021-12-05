Atilla Karaoğlan, VAR odasından çıkamıyor

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Atilla Karaoğlan oldu. Karaoğlan, cuma günü Kasımpaşa-Beşiktaş ve dün de Trabzonspor-Adana Demirspor müsabakalarında yine VAR'ın başındaydı.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, bu akşam Ç.Rizespor'u ağırlayacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Kemal Yılmaz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Sarper Barış Saka olacak.

Bu zorlu maçta VAR'ın başında ise Atilla Karaoğlan yer alacak. Karaoğlan, cuma günü Kasımpaşa - Beşiktaş ve dün Trabzonspor - Adana Demirspor mücadelelerinde yine VAR koltuğunda oturuyordu.

Böylelikle 35 yaşındaki hakem, 3 gün üst üste haftanın kritik karşılaşmalarında Video Yardımcı Hakem'lik görevinde bulunmuş olacak.

Ayrıca Fenerbahçe - Rizespor maçının AVAR'ı Kerem Ersoy da Kasımpaşa - Beşiktaş müsabakasına 1. yardımcı hakem, Trabzonspor - Adana Demirspor mücadelesine de AVAR atanmıştı.