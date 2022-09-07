Atlas Üniversitesi ek yerleştirme kontenjanlarını açıkladı

YKS yerleştirme ve okul kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından, herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için YKS ek tercih dönemi başladı. 2022-2023 akademik yılı için YKS ek tercih işlemleri 7-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 2022-YKS ek tercih işlemleri doğrultusunda Atlas Üniversitesi, taban puanlarını ve boş kontenjan listesini açıkladı. Nitelikli eğitim standartlarını, üniversitenin felsefesini ifade eden "Kelebek Etkisi Bursu" ile değerlendiren üniversite, ek kontenjana özel, ilk 100 bine giren öğrencilere "tam burs" imkanı sağlayacak.

Atlas Üniversitesi aşağıdaki bölüm ve programlarda ek kontenjanla öğrenci kabul edecek:

Tıp Fakültesi

Tıp

Tıp (İngilizce)

Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği (İngilizce)

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Dil ve Konuşma Terapisi

Ebelik

Ergoterapi

Hemşirelik

Hemşirelik (İngilizce)

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İşletme (İngilizce)

Psikoloji

Psikoloji (İngilizce)

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)

Meslek Yüksekokulu

Ağız ve Diş Sağlığı

Ameliyathane Hizmetleri

Anestezi

Bilişim Güvenliği

Diş Protez Teknolojisi

Diyaliz

Fizyoterapi

İlk ve Acil Yardım

Optisyenlik

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri