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Atlas Üniversitesi ek yerleştirme kontenjanlarını açıkladı

Atlas Üniversitesi, YKS yerleştirme ve okul kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından, herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için taban puanlarını ve boş kontenjan listesini açıkladı.



YKS yerleştirme ve okul kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından, herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için YKS ek tercih dönemi başladı. 2022-2023 akademik yılı için YKS ek tercih işlemleri 7-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 2022-YKS ek tercih işlemleri doğrultusunda Atlas Üniversitesi, taban puanlarını ve boş kontenjan listesini açıkladı. Nitelikli eğitim standartlarını, üniversitenin felsefesini ifade eden "Kelebek Etkisi Bursu" ile değerlendiren üniversite, ek kontenjana özel, ilk 100 bine giren öğrencilere "tam burs" imkanı sağlayacak.



Atlas Üniversitesi aşağıdaki bölüm ve programlarda ek kontenjanla öğrenci kabul edecek:


Tıp Fakültesi


Tıp


Tıp (İngilizce)


Diş Hekimliği Fakültesi


Diş Hekimliği (İngilizce)


Sağlık Bilimleri Fakültesi


Beslenme ve Diyetetik


Dil ve Konuşma Terapisi


Ebelik


Ergoterapi


Hemşirelik


Hemşirelik (İngilizce)


İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi


İngilizce Mütercim ve Tercümanlık


İngiliz Dili ve Edebiyatı


İşletme (İngilizce)


Psikoloji


Psikoloji (İngilizce)


Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi


Bilgisayar Mühendisliği


Endüstri Mühendisliği (İngilizce)


İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı


Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)


Meslek Yüksekokulu


Ağız ve Diş Sağlığı


Ameliyathane Hizmetleri


Anestezi


Bilişim Güvenliği


Diş Protez Teknolojisi


Diyaliz


Fizyoterapi


İlk ve Acil Yardım


Optisyenlik


Tıbbi Görüntüleme Teknikleri


Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

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