Atlas Üniversitesi Pinhani ile bahara ''Merhaba'' dedi

Konserler ve renkli aktivitelerle bahara ''Merhaba'' diyen öğrenciler, hem pandemi sürecinin ardından stres attı hem de final sınavları öncesi moral depoladı. Bahar Festivali'nin finalinde sahne alan Pinhani Grubu Üyeleri konser öncesinde öğrencilerle basketbol oynadı.

Atlas Üniversitesi öğrencileri, “Atlas'ta Bahar Bi Başka Güzel” sloganıyla, bahara ''Merhaba'' dedi. Renkli görüntülere sahne olan festivalde, Atlaslı öğrenci ve akademisyenlerin yer aldığı Madame Blue; 404 Zion grupları ile üniversitenin akademisyenlerinden Alaz Pesen ve Pinhani Grubu sahne aldı. Spor ve eğlenceyi bir araya getiren festivalde, Atlas Üniversitesi Rektörlük Kupasında Futbol, Voleybol, Basketbol ve Masa Tenisinde dereceye giren sporcular, ödüllerini Atlas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Küçük ve fakülte dekanlarının ellerinden aldılar. Kampüs alanına kurulan alış veriş alanları, eğlenceli aktiviteler, doğaçlama tiyatro ve konserlere yoğun ilgi gösteren öğrenciler, hem yaşanan pandemi sürecinin ardından stres attı hem de final sınavları öncesi moral depoladı.

Atlas Vadi Kampüs'de düzenlenen festivalde sahne alan Pinhani Grubu, konser öncesinde öğrencilerle basketbol oynadı. Pinhani 2 saate yakın süre sahnede kalarak öğrencilerin unutulmaz bir festival atmosferi yaşamasına katkıda bulundu. Konserin sonunda Rektör Prof. Dr. Mustafa Küçük, öğrencileri adına Pinhani'ye üniversitenin sloganı olan Kelebek Etkisine ithafen bir kelebek plaketi takdim etti. Bahar Festivali, Pinhani Konserinin ardından After Party ile sona erdi.