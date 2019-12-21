Atlasglobal Havayollar?, u?u?lara yeniden ba?lad?

Atlasglobal Havayollar? finansal sebeplerden dolay? 26 Kas?m 2019 tarihinde kamuoyuna yapt??? a??klamayla t?m u?u?lara 21 Aral?k'a kadar ara verildi?ini a??klam?? ve operasyonlar?n? ge?ici s?reyle durdurmu?tu. Yakla??k bir ay s?ren aran?n ard?ndan havayolu ?irketi bug?n itibariyle operasyonlar?na yeniden ba?lad?. Havayolu ?irketinin sosyal medya hesab?ndan yap?lan payla??mda ?Yeniden g?klerdeyiz? notuna yer verildi.

?D?ne alsak u?am?yorduk, bug?ne ald???m?z i?in ?ansl?ym???z direkten d?nd?k?

Operasyonlar?n ba?lamas?yla birlikte ilk seferle Londra'ya giden yolculardan Dilaver Sa?lam, ?Daha ?nce de Atlasglobal'le u?mu?tuk ama herhalde bir talihsizlik oldu. Galiba havayolu da ?lkenin ekonomik durumundan etkilendi. Ben zaten 21 Aral?k'a alm??t?m biletimi zaten. Tesad?f ilk u?ak da bizimkiymi?. D?ne alsak u?am?yorduk, bug?ne ald???m?z i?in ?ansl?ym???z direkten d?nd?k? diye konu?tu.

Yolculardan Emel Ulu ise, ??lk seferle u?uyorum mutluyum. Biletimi bug?ne alm??t?m ?ans?m da yard?m etti. G?venle u?tu?umuz bir havayolu, dile?imiz yak?n zamanda toparlan?rlar ve biz yolcular?n? g?zel bir ?ekilde sehayat etmeye devam ettirirler. ?ans?m?n da yard?m?yla yurt d???nda k?z?m var bug?n onu ziyaret etmeye gidiyorum? dedi.

?lk tarifeli sefer Londra'ya

Ara sonras? KK 2001 sefer say?l? ilk tarifeli u?u? ?stanbul Havaliman?'ndan ?ngiltere'nin ba?kenti Londra'ya ger?ekle?tirildi. Kontuardaki bilet i?lemlerinin ard?ndan u?a?a ge?en yolcular saat 11.15'te Londra'ya hareket etti. ?lk g?n ?? hatlarda Antalya, d?? hatlarda ise Londra, Amsterdam, Ba?dat, Tel Aviv ve Tahran olmak ?zere kar??l?kl? toplam 12 seferle u?u?lara ba?layan havayolu ?irketinin ?n?m?zdeki g?nlerde u?u? say?s?n? artt?rmas? bekleniyor.