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Atletico Madrid, Oblak'ın sözleşmesini 2023'e kadar uzattı

Atletico Madrid, takımının başarılı eldiveni Jan Oblak ile 2023 yılına kadar sözleşme uzattığını duyurdu.


İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, 2014 yılında Benfica'dan kadrosuna kattığı başarılı kaleci Jan Oblak ile olan mevcut sözleşmesini uzattı. Madrid temsilcisi, Slovenyalı file bekçisiyle 2023 yılına kadar mukavele yenilediğini resmi internet sitesinden duyurdu.


La Liga'da bu sezon takımının 32 maçında kalesini koruyan 26 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 21 gol yedi. Oblak, Şampiyonlar Ligi arenasında da 8 maçta eldivenlerin sahibi oldu.

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