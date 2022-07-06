Atletizm Milli Takımı, Akdeniz Oyunları'na damgasını vurdu

Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde başarılarına devam eden Türk atletizminin yıldızları, bu kez Cezayir’de parladı.
Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde başarılarına devam eden Türk atletizminin yıldızları, bu kez Cezayir'de parladı. 19. Akdeniz Oyunları'na ay-yıldızlı atletler, 7 altın, 5 gümüş ve 3 bronz ile katıldığı branşlarda 15 madalya topladı. Bu sonuçla Türkiye Atletizm Milli Takımı, Akdeniz Oyunları'nın 70 yıla varan tarihindeki en büyük başarısını elde etti.
Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Turkcell ile Türkiye Atletizm Federasyonu'nun iş birliğiyle önemli başarılara imza atan Türk atletizminin yıldızları, Cezayir'in ev sahipliğinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda büyük bir başarıya imza attı. Oran kentindeki organizasyonda ay-yıldızlı atletler 7 altın, 5 gümüş ve 3 bronz ile katıldığı branşlarda 15 madalya topladı. Bu sonuçla Türkiye Atletizm Milli Takımı, Akdeniz Oyunları'nın 70 yıla varan tarihindeki en büyük başarısını da Oran'da elde etti.
Oran'a 38 sporcu ile giden Türkiye Atletizm Milli Takımı, Akdeniz Oyunları tarihinde ilk kez madalya sıralamasında zirvede yer aldı. Türkiye'ye büyük başarıyı getiren sporcular ve madalyaları şöyle:
Altın Madalya
Jak Ali Harvey - 100 metre
Ramil Guliyev - 200 metre
Yasmani Copello - 400m engelli
Özkan Baltacı - Çekiç atma
Ersu Şaşma - Sırıkla atlama
Ekaterina Guliyev - 800 metre
Yasemin Can - 5000 metre
Gümüş madalya
Ramil Guliyev - 100 metre
Tuğba Danışmaz - Üç adım atlama
Kıvılcım Kaya - Çekiç atma
Eda Tuğsuz - Cirit atma
Erkek Takımı - 4100 metre
Bronz madalya
Özlem Becerek - Disk atma
Kadın Takımı - 4400 metre
Erkek Takımı - 4400 metre