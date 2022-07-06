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Atletizm Milli Takımı, Akdeniz Oyunları'na damgasını vurdu

Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde başarılarına devam eden Türk atletizminin yıldızları, bu kez Cezayir’de parladı.

Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde başarılarına devam eden Türk atletizminin yıldızları, bu kez Cezayir'de parladı. 19. Akdeniz Oyunları'na ay-yıldızlı atletler, 7 altın, 5 gümüş ve 3 bronz ile katıldığı branşlarda 15 madalya topladı. Bu sonuçla Türkiye Atletizm Milli Takımı, Akdeniz Oyunları'nın 70 yıla varan tarihindeki en büyük başarısını elde etti.


Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Turkcell ile Türkiye Atletizm Federasyonu'nun iş birliğiyle önemli başarılara imza atan Türk atletizminin yıldızları, Cezayir'in ev sahipliğinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda büyük bir başarıya imza attı. Oran kentindeki organizasyonda ay-yıldızlı atletler 7 altın, 5 gümüş ve 3 bronz ile katıldığı branşlarda 15 madalya topladı. Bu sonuçla Türkiye Atletizm Milli Takımı, Akdeniz Oyunları'nın 70 yıla varan tarihindeki en büyük başarısını da Oran'da elde etti.


Oran'a 38 sporcu ile giden Türkiye Atletizm Milli Takımı, Akdeniz Oyunları tarihinde ilk kez madalya sıralamasında zirvede yer aldı. Türkiye'ye büyük başarıyı getiren sporcular ve madalyaları şöyle:



Altın Madalya


Jak Ali Harvey - 100 metre


Ramil Guliyev - 200 metre


Yasmani Copello - 400m engelli


Özkan Baltacı - Çekiç atma


Ersu Şaşma - Sırıkla atlama


Ekaterina Guliyev - 800 metre


Yasemin Can - 5000 metre



Gümüş madalya


Ramil Guliyev - 100 metre


Tuğba Danışmaz - Üç adım atlama


Kıvılcım Kaya - Çekiç atma


Eda Tuğsuz - Cirit atma


Erkek Takımı - 4100 metre



Bronz madalya


Özlem Becerek - Disk atma


Kadın Takımı - 4400 metre


Erkek Takımı - 4400 metre

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