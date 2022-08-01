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Atletizm Milli Takımı Dünya U20 Şampiyonası'nda sahne alıyor

Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde başarılarına devam eden Türk atletizminin genç yıldızları, bu kez Kolombiya’da sahne alıyor.

Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde başarılarına devam eden Türk atletizminin genç yıldızları, bu kez Kolombiya'da sahne alıyor. Cali'de gerçekleştirilecek 45. Dünya U20 Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye; 4 kadın, 6 erkek toplam 10 sporcu ile mücadele edecek.


Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde önemli başarılara imza atan Türk atletizminin genç yıldızları, bu kez Kolombiya'da madalya peşinde olacak. Ay-yıldızlılar, Cali'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 45. Dünya U20 Atletizm Şampiyonası'nda mücadele edecek. 170'e yakın ülkeden bin 500 atletin yer alacağı organizasyonda ay-yıldızlılar 4'ü kadın 6'sı erkek olmak üzere 10 sporcu ile yer alacak.


Olmpico Pascual Guerrero Stadyumu'nda gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye'yi şu isimler temsil edecek:


Kadınlar


Pınar Akyol - Gülle atma


Dilek Koçak - 800 metre


Emine Ceylan - 10.000m yürüyüş


Pelinsu Şahin - 3000m engelli



Erkekler


Emre Çiftçi - Çekiç atma


Anthony Smith - 200 metre


Hayrettin Yıldız - 10.000m yürüyüş


İsmail Nezir - 400m engelli


Mazlum Demir - 10.000m yürüyüş


Mesut Bülbül - Üç adım atlama

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