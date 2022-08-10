Atletizm Milli Takımı, Kolombiya'dan rekorla döndü

Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde başarılarına devam eden Türk atletizminin genç yıldızları, Dünya U20 Atletizm Şampiyonası'nda tarihi başarıya imza atarak yurda döndü.

Turkcell ana sponsorluğundaki Atletizm Milli Takımı başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Türk atletizminin genç yıldızları, bu kez de Dünya U20 Atletizm Şampiyonası'nda tarih yazdı. Kolombiya'nın Cali şehrinin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda 10 milli atlet yarışırken, bugüne kadarki en başarılı sonuçlar elde edildi. Türkiye, bu sezon iki altın, bir gümüş ve bir bronzla organizasyon tarihindeki madalya sayısını 14'e yükseltti.

Pınar Akyol atletizm tarihimize geçti

400 metre engellide İsmail Nezir ve 10 bin metre yürüyüşte Mazlum Demir, dünya şampiyonu olurken, Pınar Akyol ise güllede gümüş madalya kazandı. Ayrıca Pınar Akyol, şampiyonada iki kez madalya kazanan ilk Türk atlet oldu. Yine 10 bin metre yürüyüşte mücadele eden Hayrettin Yıldız da ilk kez katıldığı şampiyonada bronz madalya kazanmayı başardı.

Dört Türkiye rekoru birden geldi

Dünya U20 Atletizm Şampiyonası'nda dört tane de Türkiye rekoru kırıldı. 1.500 metrede final, 800 metrede yarı final koşan Dilek Koçak, iki kez Türkiye U18 rekoru kırdı. 800 metrede 2:04:05'lik derece elde eden Dilek Koçak, 1.500 metredeki rekorunu da beş saniye geliştirerek 4:14.90'a çekti. 200 metrede ise Anthony Smith, 20.83 ile 200 metre Türkiye U20 rekorunu yenilerken, 400 metre engellinin şampiyonu İsmail Nezir, 48.84'lük derecesiyle Türkiye U20 rekorunu 0.54 saniye aşağı çekti. Nezir, Avrupa U20 rekorunu ise yalnızca 0.10 saniye farkla kaçırdı.