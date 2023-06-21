Atletizm Milli Takımı, Polonya'ya gitti

Polanya'da 23-25 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan Avrupa Atletizm Takımlar Şampiyonası'na katılacak olan Atletizm Milli Takımı, bu ülkeye hareket etti.

Avrupa Atletizm Birliği, 2023 yılındaki Avrupa Takımlar Şampiyonası yarışmasının Avrupa Oyunları kapsamında gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Yarışmalar 23-25 Haziran tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek. Türkiye; Polonya, İtalya, Büyük Britanya, Hollanda, Almanya, İspanya, Fransa, Portekiz, Çekya, İsviçre, Türkiye, Finlandiya, İsveç, Yunanistan, Belçika ve Norveç ile 1. Grup'ta bulunuyor.

Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda yarışacak milli sporcular şöyle:

Erkekler: Kayhan Özer, Ramil Guliyev, İlyas Çanakcı, Mehmet Çelik, İbrahim Erata, Turgay Bayram, Ramazan Özdemir, Mikdat Sevler, İsmail Nezir, Necati Er, Ersu Şaşma, Ali Eren Ünlü, Nuh Bolat, Ömer Şahin, Emin Öncel, Halil Yılmazer, Ertan Özkan, Batuhan Altıntaş, Oğuzhan Kaya ve Mustafa Kemal Ay.

Kadınlar: Elit Polat, Tuğba Toptaş, Şilan Ayyıldız, Tuğba Güvenç, Fatma Karasu, Şevval Ayaz, Gülşah Cebeci, Ecem Çalağan, Tuğba Danışmaaz, Buse Arıkazan, Buse Savaşkan, Sinem Yıldırım, Nurten Mermer, Esra Türkmen, Tuğçe Şahutoğlu, Simay Özçiftçi, Mizgin Ay, Sıla Koloğlu ve Edanur Tulum.