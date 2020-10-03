Atlı polisler Gülhane parkında denetim yaptı

‘Atlı Polis' ekipleri Gülhane Parkı'nda korona virüse karşı denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde çoğu vatandaşın kurallara uyduğu görüldü.

Türkiye genelinde korona virüse karşı önlemler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı ‘Atlı Polis' birlikleri Gülhane Parkı'nda vatandaşlara yönelik korona virüs denetimi gerçekleştirdi. Maske ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda bazı vatandaşları bilgilendiren ekipler, maske takmayan vatandaşları da uyardı. Çevredeki vatandaşların büyük bir kısmının ise korona tedbirlerine uyduğu görüldü. Öte yandan, korona virüs denetimlerini gerçekleştiren ‘Atlı Polis' ekipleri ile çevredeki vatandaşların bazıları fotoğraf çektirirken bazı vatandaşlar da atları sevdi.

"Çok güzel bir şey olması gereken bir şey"

Orhan Başar isimli vatandaş, "Çok güzel bir şey olması gereken bir şey, sağlığımız çok önemlidir. Devletimiz ve polislerimiz her yerde uyarıyorlar ve uyarmaları gerekiyor. Bazı vatandaşlarımız itiraz ediyorlar kızıyorlar ama yanlış bir şey, herkes kendi görevini yapıyor. En zor işte onların'' şeklinde konuştu.