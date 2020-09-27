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Atlı polislere çocuklardan yoğun ilgi

Tuzla sahilinde atlı polisler tarafından korona virüs denetimi gerçekleştirildi.

Çocukların atlara yoğun ilgi gösterdiği denetimde, vatandaşlar maske, mesafe ve hijyen konularında uyarıldı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Polis Timleri, Tuzla sahilinde korona virüs denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerde vatandaşlar, özellikle de küçük çocuklar atlı polis ekibine yoğun ilgi gösterdi. Çocukların atları sevmesine müsaade eden atlı polis ekipleri, sosyal mesafe ve maske konusunda hem çocuklara hem de ailelere uyarılarda bulundu.


Atlı Polis Timi'nde görevli polis memuru Tunahan Bayrak, Tuzla sahilde devriye görevi yaptıklarını belirterek, "Sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunuyoruz. Denetimlerimiz devam edecek" dedi.

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