ATM hırsızlarının aracından çıkanlar şok etti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beykoz'da ATM'lerden hırsızlık yaptığı belirlenen 2 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin araçlarında çeşitli bölmelere gizlenmiş halde bulunan ATM'lerden hırsızlık yapmakta kullanılan aparatlar ise şok etti. Polislerin, şüphelilerin teybin arkasına poşet içinde sakladığı aparatları çıkarttığı o anlar ise kameralara yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri 6 Nisan'da Beykoz Kavacık Mahallesi'nde şüpheli gördükleri bir aracı durdurdu. Polis ekiplerinin durduğu araçta ATM'lerden hırsızlık yaptığı belirlenen 2 kişi yakalandı. Şüphelilerin araçlarında çeşitli bölmelere gizlenmiş halde ATM'lerden hırsızlık yapmakta kullanılan çok sayıda aparat ele geçirildi. Şüphelilerin teybin arkasına poşet içinde sakladıkları aparatlar ise görenleri şok etti. Polislerin, aparatları çıkarttığı anlar ise kameralara yansıdı.

Ekiplerin araç içinde yaptığı incelemelerde 1 adet batarya ve bu bataryaya takılı vaziyette ATM'lerdeki başkalarına ait kredi kartı şifreleri öğrenmek için kullanılan aparat, alüminyuma sarılı vaziyette bant ve yapıştırıcı, ATM'lerde kredi kartı kopyalamak için kullanıldığı düşünülen düzenek ve gri renkli 2 adet kredi kartının içerisinden geçtiği aparat, 1 adet USB bellek, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet cep telefonu, 1 adet hard disk, 2 adet kopyalanmış banka kartı, 1 adet bıçak ele geçirildi.

Olayda araçta bulunan 2 şahıs ekiplerce gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden araç sürücüsü M.T.'nin (40) “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma”, “Görevini Yaptırmamak İçin Direnme”, “Otodan Hırsızlık”, "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali”, “6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunda Tanınmış Hakkın Kötüye Kullanılması”, “Bilişim ve Banka Sistemleri Aracılığıyla Hırsızlık” suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi. Ehliyetinin de sahte olduğunu anlaşılan M.T.'ye “Ehliyetsiz Araç Kullanma” suçundan da işlem yapılırken, 2 şüpheli de "Resmi Belgede Sahtecilik” ve “Bilişim ve Banka Sistemleri Aracılığıyla Hırsızlık” suçlarından 7 Nisan'da adliyeye sevk edildi. M.K.K. (51) isimli erkek şahıs savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, M.T. isimli şahıs hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.