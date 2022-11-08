ATM'de unutulan parayı telefonla konuşuyor gibi yaparak alıp gitti

Bakırköy'de bir şahıs, AVM'de bulunan ATM'de unutulan 5 bin TL'yi telefonla konuşuyormuş gibi yaparak alıp kaçtı. Yaşanan o anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 16.09.2022 tarihinde Bakırköy Zeytinlik Mahallesi'nde bulunan bir AVM'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir AVM içerisindeki ATM'den para çeken N.S.B. (40) isimli kadın, parasını unuttu. Parasını unuttuğunu anlamayan kadın ATM'den ayrıldı. Kadından sonra gelen bir adam 5 bin TL'yi alıp, telefonla konuşma numarası yaparak uzaklaştı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek kadının parasını ATM'de unuttuğunu belirledi. Kimlik bilgileri tespit edilen M.G. (38) isimli şahıs yakalanırken, para ise kadına teslim edildi.

Adli makamlara sevk edilen şahıs serbest bırakıldı.