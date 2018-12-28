İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ATM'lere blockchain teknolojisi

Bank of America (BoA), aldığı yeni patentle ATM’leri blockchain teknolojisi üzerinden çalıştıracak.

Bank of America (BoA), aldığı yeni patentle ATM'leri blockchain teknolojisi üzerinden çalıştıracak.



ABD merkezli bankacılık ve finans şirketi Bank of America (BoA), aldığı yeni patentle ATM'leri blockchain teknolojisi üzerinden çalıştırarak, “işlem sürecini hızlandırma ve/veya nakit ve depozito çekimleri gibi bankacılık işlemlerinin yanında kayıt ücretleri süreçlerinde” kullanılmasını hedefliyor.



Hindistan kripto para birimleri yasağını kaldırmaya hazırlanıyor


Hindistan yerel basınına göre Hindistan yönetimi, ülke genelindeki kripto para birimleri yasağını sıkı hüküm ve koşullarla kaldırmaya hazırlanıyor. New Indian Express'te yer alan haberde Hindistan yönetiminin kripto para birimlerinin incelenmesi amacıyla kurulan disiplinler arası komitenin ülke genelindeki kripto para birimleri yasağına karşı olduğu belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.