Atroskopik kök hücre tedavisi ile eklem ağrılarına son verin

Yüksel Büküşoğlu, atroskopik kök hücre tedavisi ile eklem ağrılarına son verildiğini söyledi.

Kök hücre tedavisi yapan Yüksel Büküşoğlu, “Eklem kireçlenmesi orta yaştan sonra en sık görülen sağlık problemlerinden biri. Vücudun tüm yükünü taşıyan ve hareketlerimizin önemli bir kısmını gerçekleştiren dizlerimizde, yaşlanmaya bağlı eklem aşınması, fazla kilolardan kaynaklı aşırı yük baskısı veya bazen de spordan kaynaklı kıkırdak problemleri oluşabiliyor'' dedi.

Eklem kireçlenmesinin süreç içerisinde kıkırdak harabiyeti, kronik diz ağrısı ve hareketlerde kısıtlanma ile devam ettiğini kaydeden Yüksel Büküşoğlu, “Bu soruna yönelik tedavilerin geliştirilebilmesi yaşlanan nüfus ile birlikte tıbbi açıdan çok öncelikli bir konu. Son yıllarda yaygınlaşan kök hücre tedavisinin eklem problemlerinde iyi sonuçlar verdiği artık biliniyor” diye konuştu.

Yapılan bilimsel çalışmalarda kendi yağ dokumuzdan elden edilen kök hücreler ile gerçekleştirilen eklem kireçlenme tedavisinin hastalarda diz ağrısını önemli ölçüde iyileştirdiği, kıkırdak hacmini geliştirdiği ve eklem kıkırdak kalitesini önemli ölçüde artırdığının görüldüğünü anlatan Yüksel Büküşoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Sonuç olarak, kendi kök hücrelerimiz ile eklem tedavisi herhangi bir yan etki olmaksızın diz ağrısı, hareket kabiliyetini ve kıkırdak kalitesini önemli ölçüde artırıyor.

Eklem kıkırdak kaybının tedavisinde artroskopi fiberoptik cihazlar kullanılarak, eklemlerin içlerini görerek, görüntülü muayene edip, eklem içinde meydana gelen hastalık ve yaralanmaların tanı ve tedavisini sıklıkla sağlayan bir yöntemdir.”

Artroskopi ile sorunlu yerin birebir görülerek temizlenmesi ardından buraya ekilen kök hücreler ile tedavi şansının çok arttığını ifade eden Yüksel Büküşoğlu, “Bilimsel çalışmalar göstermektedir ki artroskopik yöntem ile uygulanacak kök hücre tedavisi ile sorunun olduğu yer net olarak görülmekte ve kıkırdak yaralanmaları, menisküs yırtıkları, bağ yaralanmaları ve hastalıklarında kullanılmakta ve çok iyi sonuçlar alınmaktadır. Eklemdeki kıkırdak hasarının temizlenmesi ve yırtık menisküsün tümünün veya bir kısmının artroskopik olarak çıkarılmasının ardından hastalar ağrılarında belirgin azalma bildirmektedirler. Dahası, uygulamadan sonra ilk bir yıl içerisinde kıkırdak ve menisküs dokusunda yeniden bir iyileşme, tazelenme ve menisküs hacminde yüzde 15'e varan artış bilimsel olarak görülmüştür. Amerikan Ortopedi Cerrahisi Akademisi tarafından bu konuda yapılan açıklamada, “Artroskopik olarak uygulanan kendi kök hücrelerimizin diz ekleminin genel durumunu iyileştirme potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir“ denilerek bu konudaki son gelişmeleri bildirmektedir” diye konuştu.

Bu gelişmeler ışığında, artroskopi ile eklem içerisinde sorunlu yerin birebir görülerek kök hücre ile tedavinin başarısının çok arttığını ifade eden Yüksel Büküşoğlu, bu yöntem ile eklem kireçlenmesinde önümüzdeki dönemlerde çok olumlu gelişmelerin olabileceğine dikkat çekti.