Attamah Fatih Karagümrük'te

Başakşehir, Ganalı futbolcu Joseph Attamah'ın sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiralandığını açıkladı.

Başakşehir, 25 yaşındaki ön libero Joseph Attamah'ın sezon sonuna kadar TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'e kiralandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Joseph Attamah, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük FK'ya kiralanmıştır. Sezon başında kulübümüzde forma giyen, ardından Çaykur Rizespor'a kiralanan başarılı futbolcumuz, talimatlarca ‘iki kulübün resmi müsabakasında oynamış olan oyuncuların başka bir üst ligde oynamasının engellenmesi' nedeniyle Süper Lig'den talipleri olmasına karşın sezonun ikinci yarısında bir alt ligde zirve mücadelesi veren Fatih Karagümrük'te forma giyecektir. Ganalı oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.