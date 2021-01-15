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Attila Szalai, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe’nin bir süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğü Macar savunma oyuncusu Attila Szalai, sağlık kontrolleri için İstanbul’a davet edildi.

Fenerbahçe'nin bir süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğü Macar savunma oyuncusu Attila Szalai, sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet edildi.


Fenerbahçe, bir süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğü Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Apollon Limassol'un Macar stoperi Attila Szalai'de mutlu sona ulaştı. 22 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertliler tarafından İstanbul'a davet edilirken, bu durum Szalai'nin takımı Limassol'un resmi internet sitesinde de açıklandı.


Attila Szalai, önümüzdeki günlerde sağlık kontrolü için İstanbul'a gelecek.

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