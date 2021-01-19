Attila Szalai ilk antrenmanına çıktı

Süper Lig'in 20.haftasında 21 Ocak Perşembe günü saat 19.00'da Demir Grup Sivasspor ile Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Apollon Limassol'dan 4 buçuk yıllığına sarı-lacivertlilere transfer olan Attila Szalai de ilk antrenmanına çıktı.

İdman, Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde 11.30'da başladı. MKE Ankaragücü karşısında ilk 11'de görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladıkları antrenmanı dar alanda 2 grup halinde yapılan top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdü. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Jose Sosa, Kemal Ademi ve Tolga Ciğerci, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken; Sinan Gümüş'ün tedavisine devam edildi.

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 20 Ocak Çarşamba günü yapacağı antrenmanla tamamlayarak Sivas'a hareket edecek.