İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Attila Szalai sağlık kontrolünden geçti

Macaristan Milli Takımı’yla Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden Fenerbahçeli oyuncu Attila Szalai, sağlık kontrolünden geçti.

Macaristan Milli Takımı'yla Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Fenerbahçeli oyuncu Attila Szalai, sağlık kontrolünden geçti.


Milli takım kampından dönen Fenerbahçe'nin Macar oyuncusu Szalai, bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Kan tetkiklerinin ardından oyuncunun ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneleri yapıldı. Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.