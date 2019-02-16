Av. Şeyma Döğücü Alevi vatandaşlarla bir araya geldi

Şeyma Döğücü Alevi vatandaşlarla Sarı Saltık Cemevi'nde bir araya geldi. Döğücü burada yaptığı konuşmasında “ Herkese hizmet eden hiç kimseyi ayırt etmeyen bir anlayışla belediyemizde devam edeceğiz“ dedi.

Şeyma Döğücü seçim çalışmaları kapsamında Alevi vatandaşlarla bir araya geldi. Veysel Karani Mahallesi'nde bulunan Sarı Saltık Cemevi'ni ziyaret eden Döğücü, Alevi vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Cemevi'ni de gezen Döğücü burada Alevilerin sorun ve beklentilerini dinledi. Sarı Saltık Cemevi'nde çok güzel çalışmaların gerçekleştiğini ifade eden Döğücü, seçimlerden sonra hiç kimseyi ayırt etmeden herkese hizmet eden bir anlayışla belediyede hizmet edeceğini söyledi.

Amaçlarının Sancaktepe'yi geliştirerek hizmet etmek olduğunu dile getiren Şeyma Döğücü; “Biz kapımızı çaldığımızda, bir dost yüzü gördüğümüzde, bir omuza dokunduğumuzda, bir aşı paylaştığımızda mutlu oluyoruz. Bunu kaybetmememiz lazım. Acı günümüzde, tatlı günümüzde bir arada olmamız lazım. Benim bakış açım budur. Çünkü ben damdan düşmüş bir insanım. Bu acıları yaşamış bir insanım. İnanışından, duruşundan, giyinişinden dolayı dışlanılmaya çalışılmış bir insanım. Ama buna prim vermedik, vermeyeceğiz. Amacımız Sancaktepe'yi geliştirmek. Buraya hizmet etmek. Sizlerle beraber gelişmek. Bu evlatlarımızın bizim yaşadığımız acıları yaşamaması ve güzel bir Sancaktepe'de yaşıyor olması. İnşallah beraberce güzel bir seçim ortamı geçiririz. Sonrasında da herkese hizmet eden hiç kimseyi ayırt etmeyen bir anlayışla belediyemizde devam edeceğiz“ diye konuştu.

‘Sizlerin arasında olan bir belediye başkanı olacağız'

Sorunları yerinde tespit edip onları çözmenin derdinde olacağını belirten Döğücü, “Biz sadece makam, mevki, koltuk sahibi peşinde değiliz. Biz hizmet peşindeyiz. Hizmetinde en iyi diyalogla yapıldığına inanıyorum. Yerinde gelip, sorunları tespit edip onları çözmenin derdinde olacağız. Yerimizde oturan bir belediye başkanı olmayacağız. Sizlerin arasında olan bir belediye başkanı olacağız. Kadınlarımıza, gençlerimize yönelik çok güzel projelerimiz var. Güzel bir alışveriş caddesi yapacağız. Millet bahçelerimizi yapacağız. Gençlerimiz için millet bahçelerinin içinde millet kıraathaneleri olacak. Çünkü biz bir arada olmalıyız“ dedi.

Döğücü, ziyareti sonrasında vatandaşlarla bir süre daha sohbet ederek onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.