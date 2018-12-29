Avanak Avni heykeli bulundu

Ünlü karikatürist Oğuz Aral'ın karakterlerinden biri olan Avanak Avni'nin çalınan heykeli bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken Şişli Kuştepe'de bulunan heykel, belediye ekiplerine teslim edildi.

Ünlü karikatürist Oğuz Aral'ın çizdiği karakterlerden Avanak Avni'nin heykeli, 2 hafta önce Kadıköy'de yerinden sökülerek çalındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri heykeli çalan kişiyi tespit etti. Zanlının Şişli'de bir evde olduğunu belirleyen ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Yağma, hırsızlık, uyuşturucu, tehdit ve hakaretten sabıkası bulunan Gökmen T., yunus ekipleri tarafından dün akşam Şişli'de gözaltına alındı. Gökmen T.'nin evinin girişinde bulunan heykel ise polis ekipleri tarafından muhafaza altına alınarak Kadıköy Belediyesi ekiplerine teslim edildi.

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu Avanak Avni heykelinin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Çocuğumuzu kaybetmiş gibiydik. Tekrar gelmesinin burada anlamı ayrı. Emniyet güçlerine teşekkür ediyorum ciddi bir görev yaptılar. Herhalde genç bir öğrencinin görüp ihbar etmesiyle Kuştepe'de bulunmuş. Kadıköy kendi evladını kazanmış gibi oldu. Heykel şimdi atölyeye gidecek bakımı yapılacak, zannediyorum en kısa zamanda eski yerinde olacak. İnsanlar özlüyorlardı, arayıp soruyorlardı, buranın bireyi gibiydi. Oğuz Aral da sanırım çocuğuna kavuşmanın keyfini yaşayacaktır” ifadelerini kullandı.