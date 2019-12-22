Avc?'dan Ljajic'e kesik

Be?ikta?'ta Teknik Direkt?r Abdullah Avc?, Fenerbah?e derbisinde Adem Ljajic'i yedekte b?rakt?. Bo?nak oyuncu son d?nemdeki performans?yla ele?tiriliyordu.

Be?ikta?'ta Teknik Direkt?r Abdullah Avc?, Fenerbah?e derbisi ?ncesinde Bo?nak y?ld?z Adem Ljajic'i ilk 11 d???nda b?rakt?. Son d?nemdeki futboluyla ele?tirilen Ljajic'i yedek soyunduran Avc?, Galatasaray derbisindeki orta saha dizili?ini sahaya s?rd?. Atiba-Elneny ikilisini ?n liberoda oynatan Avc?, Diaby'yi ise sa? kanattan ?ekerek Adem Ljajic'in oynad??? b?lgeye ?ekti. Ljajic'in yerine ise Hollandal? futbolcu Jeremain Lens ilk 11'de ?ans buldu.