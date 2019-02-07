Avcılar Belediye Başkan Adayı Ulusoy: “Engelli vatandaşlar ve aileleri için sosyal tesis açacağız"

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, "Engelli vatandaşlarımız ile ilgili çok harika bir projemizi hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Fiziksel ve zihinsel engelli kardeşlerimiz için Avcılar'da sosyal tesis açacağız" dedi.

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, Avcılar'daki 10 mahalleyi tek tek gezdiklerini ve herkesle temas içinde olduklarını söyledi. Fiziksel ve zihinsel engelli vatandaşlar için Avcılar'da sosyal tesis açacaklarını açıklayan Ulusoy, engelli vatandaşlar için kaldırım düzeninden sosyal tesis ve bakıma kadar geniş çaplı bir eylem planını hayata geçireceklerini ifade etti.

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, tüm Avcılar'ı kapsayan geniş çaplı bir planlama yaptıklarını belirterek, “Avcılar'da kaldırımlar araçlar ile dolu. Engelli kardeşlerimiz bu yüzden zorluk yaşıyor. Engelli vatandaşlarımız ile ilgili çok harika bir projemizi hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Fiziksel ve zihinsel engelli kardeşlerimiz için Avcılar'da sosyal tesis açacağız. Bu projeyi bir hafta ile 10 gün içerisinde gerçekleştireceğiz. İnanıyorum ki engelli kardeşlerimiz ve aileleri çok mutlu olacak. Bu sosyal tesis sadece engelli kardeşlerimize değil, akrabalarına da açık olacak” dedi.

“10 mahalleyi adım adım geziyoruz, her mahalleye özgü projelerimizle geliyoruz”

Ambarlı, Cihangir, Denizköşkler, Firuzköy Mahallesi, Gümüşpala, Merkez, Mustafa Kemalpaşa, Tahtakale ve Yeşilkent Mahallesi'ni adım adım, aile aile gezip yapılacaklar listesi için not aldıklarını aktaran Ulusoy, “60'a yakın projemiz var. Her mahallede farklı projeler yapacağız. Her mahalleyi vatandaşlarımızla birlikte kalkındıracağız. Her projenin özünde insan var. İnsana dokunmayan, faydası olmayan hiçbir proje için bütçe ayırmayacağız” açıklamasında bulundu.

Vatandaşın söylediklerini tek tek not aldı, birlikte şarkı söyledi

Mahalle gezisinden sonra karşılaştığı engelli bir vatandaşla sohbet edip söylediklerini tek tek not alan Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, “Engelli kardeşimin notlarını aldım. Bu notları tek tek ve büyük bir özenle hayata geçireceğiz” dedi. Sohbet sonrasında engelli vatandaşın söylediği şarkıya eşlik eden Ulusoy, herkesin hizmeti hak ettiğini, mutluluğu paylaşarak çoğaltacaklarını ifade etti.

“Mevcut yönetim bizim hayallerimize dahi ulaşamıyor”

Parti ayrımı yapmadıklarını vurgulayan Ulusoy, “Ben bürokrat adamım. Halkım için çalışıyorum ve çalışmaya devam edeceğim. Avcılar'ımız maalesef şu anda bitkisel hayatta. Çok acı ama Avcılar makineye bağlı. Bir şok tedavisine ihtiyacı var. Avcılar artık makus talihinden kurtulacak. Biz gönülleri imar edeceğiz. Avcılar halkına söz veriyorum, her zaman yanınızdayım ve hizmete amadeyim” dedi.

1978 yılında Trabzon'da dünyaya gelen İbrahim Ulusoy, ilk ve orta öğrenimini Trabzon'da tamamladı. 2000 yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 2006 yılında Ankara Onkoloji Hastanesi'nde Genel Cerrahi ihtisasını başarıyla tamamladı. Giresun Görele Devlet Hastanesinde 2007 tarihinde Genel Cerrahi uzmanı olarak başladığı görevine, 2009-2012 tarihleri arasında başhekim olarak devam etti. 2012-2014 yıllarında İstanbul Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hastane yöneticiliği yaptı. 2015-2017 yıllarında Bayrampaşa Devlet Hastanesi başhekimliği, ardından Aralık 2017'ye kadar TKHK İstanbul Fatih Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği İdari Hizmetler Başkanı olarak görev yaptı. 2017'den bu yana da Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde Başhekim olarak görev yapan Ulusoy, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Avcılar ilçesinden Belediye Başkan adayı oldu. Evli olan İbrahim Ulusoy, iki çocuk babasıdır.