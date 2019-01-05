Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, yerinde çözüm üretiyor

Handan Toprak Benli sabah saatlerinde ilçe genelinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli yeni yılın ilk günlerinde Yeşilkent Mahallesi Ek hizmet binası ve kapalı semt pazarı inşası ile Ispartakule Fuar ve Sergi alanı inşasını denetledi. Çalışmaların plan ve programlara uygun şekilde devam ettiğini vurgulayan Benli, ‘'Bir an önce projelerin, halkımızın hizmetine sunulması için büyük gayret gösteriyoruz. Başladığımız işin kısa sürede tamamlanması ve hemşehrilerimizin kullanabileceği hale getirilmesi için çalışmaları yerinde inceliyoruz ve denetimlerimizi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahallelerde vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Benli, bölgedeki esnafı da ziyaret etti. Esnafın ekonomideki önemine vurgu yapan Toprak, “İlçemizin kalkınması ve refahı için esnafımızın önemi çok büyüktür. Esnafımızla birlikte hareket ediyoruz. Her zaman yanınızdayız” ifadelerini kullandı. İncelemeler esnasında bir araya geldiği vatandaşlarla da sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Gerçekleşen çalışmaların yanı sıra, Benli'ye mahalleleri sık sık ziyaret ederek yaşanan sorunlarla da yakından ilgilendiğini belirten vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür ettiler.