Avcılar Belediye Başkanı Hançerli'den müteahhitlere çağrı

Turan Hançerli, “Müteahhitleri Açık Çağrı” toplantısında STK, sektör temsilcileri ve müteahhitlerle bir araya geldi. Toplantıda Hançerli “Avcılar'da dönüşümün çok hızlı olması lazım. Çünkü ciddi bir tehlike var. Hızlı olmak için bir müteahhit yetmez hepinize ihtiyacımız var” dedi.

Avcılar Belediyesinin organize ettiği Müteahhitlere Çağrı programında belediyenin kentsel yenileme hareketinin en hızlı ve tarafların gönüllü olarak gerçekleştirilmesine öncülük etmek amacıyla 4 ay önce hayata geçirdiği Avcılar Modeli (AVBEL) düzenlenen lansman ile tanıtıldı. Uzun yıllardır çözülemeyen kentsel dönüşümün önündeki en büyük engel olan iletişim sorunu için köprü olmayı hedefleyen modelin tanıtımına müteahhitler yoğun ilgi gösterdi. Barış Manço Kültür Merkezi'nde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen lansmana, Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli'nin yanı sıra Meteoroloji ve Afet Yönetimi Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ile çok sayıda STK, sektör temsilcileri ve müteahhit katıldı.

Kentsel dönüşümün önündeki problemleri çözmeyi hedefliyor

Avcılar Modeli (AVBEL)'de süreç, kat maliklerinin AVBEL'in internet sitesinde ön başvuru formunu doldurmasıyla başlıyor. Form doldurulduktan sonra AVBEL ekibi, kat malikleriyle yakından ilgilenerek ilk görüşmeyi sağlıyor. Görüşmede kat maliklerinin talepleri ve sorularına cevap bulunuyor. Ardından kat malikinin uzlaşma ve talepleri konusunda görüşleri alınıyor ve AVBEL ekipleri tarafından bu bilgiler rapor ediliyor. Daha sonra site yöneticileri ile kat malikleri arasında bir toplantı tertip ediliyor. Mevcut durum değerlendirilerek, kentsel dönüşümdeki engeller masaya yatırılıyor. Şayet proje ve fiyat konusunda anlaşılırsa müteahhit firma tarafından hazırlanan AVBEL danışmanlığıyla son hale getirilen sözleşmeler kat maliklerine gönderiliyor. Daha sonra yıkım sürecinde en ince ayrıntısına kadar ilgilenen AVBEL ekipleri, kat maliklerini de her aşama hakkında bilgilendiriyor. Önceliği vatandaşların güvenli konuta en kısa sürede ulaşması olan AVBEL danışmanlık ve sözleşme yönetimi firması kentsel dönüşümün önündeki problemleri çözmeyi hedefliyor.

“Hayat kurtardığınızı bilerek kar yüzdenizi düşük tutun”

Avcılar'da yerinde kentsel dönüşüm vurgusu yapan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, “Avcılar'da hayat kurtarma çalışması yapıyoruz. Arama kurtarma çalışmalarının olumlu sonuç verme ihtimali yok. Bu gerçeği bilmemiz gerekir. Ülkemizde 1980'lerden sonra gecekondu önleme, kooperatif yasası ve benzeri konuk sektörü çok fazla finansman yöntemiyle kendini ayakta tuttu. Önceki dönemlerde yaptığımız yöntemlerle kat karşılığı inşaat sözleşmesi veya yap sat yöntemlerin bu dönemde çalışma ihtimali yok. Avcılar'da kentsel dönüşüm olursa yerinde olacak. Avcılar'da dönüşümün çok hızlı olması lazım. Çünkü ciddi bir tehlike var. Hızlı olmak için bir müteahhit yetmez hepinize ihtiyacımız var. Çağırıyoruz evet lütfen çalışın. Hayat kurtardığınızı bilerek kar yüzdenizi düşük tutun. Bazı kötü müteahhitlerin vatandaşı kandırmasının önüne geçecek bir model oluşturduk. Bu modelde hem müteahhit hem vatandaş kazanacak” diye konuştu.

Başkan Hançerli konuşmasının devamında, “Bugün 50, dün 75 insanımızın hayatını kurtardık. Her gün hayat kurtarmaya devam ediyoruz. Şu anda 963 yapı kentsel dönüşüme girdi. Yani tahliye edilen her kötü bina kurtarılan can demektir. İşte siz kıymetli müteahhitlerimizi bu çalışmamızda gelin bize el verin diye buraya çağırdık. Açık çağrı yaptık çünkü herkesin burada yapacağı bir iş var. Açık çağrı yaptık çünkü şeffaf bir iş yapmak istedik. İştirak ettiniz geldiniz, çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmalarımız neyi hedefliyor derseniz, hayat kurtarmayı hedefliyor” açıklamasına yer verdi.