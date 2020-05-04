Avcılar Belediye Meclisi olağanüstü korona virüs toplantısı yaptı

Avcılar Belediye Meclisi, Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli başkanlığında Barış Manço Kültür Merkezi'nde sağlık tedbirleri ve sosyal mesafe dikkate alınarak gerçekleşti. Tüm meclis üyelerinin eldiven ve maskeleri ile katıldığı toplantıda korona virüs ve deprem konularını içeren 3 maddelik gündem konuları görüşüldü.

Buna göre; yeni korona virüs salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların, satış ve kiralamadan kaynaklanan bedellerinin 3 ay ertelenmesi, halk sağlığına hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarına koruyucu malzeme ve ekipman desteği verilmesi, sahada görev alan belediye personelinin yemek ihtiyacının giderilmesi ve kentsel dönüşüm çalışmalarının aksatılmadan yürütülmesi amacıyla ilgili makama gerekli yetkilerin verilmesi kararlaştırıldı.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, konuşmasına pandemi sürecinde belediye meclis üyelerinin de katkısıyla Avcılar Belediyesi'nin yoğun bir çalışma süreci yürüttüğünü söyleyerek başladı. Hançerli, vatandaşların desteğe ihtiyaç duyduğu korona virüs döneminde örnek olacak nitelikte çalışmalar gerçekleştirildiğini belirterek meclis üyeleri ve belediye personeline teşekkür etti.

" Gece gündüz dinlemeden çalışıyoruz"

Toplantı sonrası konuşan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli “ Avcılar Belediyesi tüm çalışanlarıyla birlikte çok yoğun bir çalışma yürütüyor. Bu Covid-19 salgını sonrasında gece gündüz dinlemeden çalışıyoruz. Çünkü Avcılar halkının sağlığı ve halkın güvenliği için çalışmalar yapmak zorundayız. Zorunlu görevler bunlar ve bunlardan hiçbir arkadaşım kaçmadı, çalışıyoruz. Avcılar Belediye Meclisi de Avcılar Belediyesinin genel ruhuna, çalışma programına uygun bir toplantı yaptı. 2 gündemimiz vardı biri Covid-19 salgınıydı diğeri de depremdi. Bunlar beklemeyen ve mutlaka çözüm üretilmesi gereken ve mücadele etmemiz gereken konular. Tabi Avcılarlı esnafımızın bizden kiralama yapan ecr-i misil ödeyen esnafımızın 3 ay borçlarının ötelenmesiyle ilgili bir karar almak gerekiyordu, bu kararı aldık. Deprem ile ilgili çalışma yapması gerekiyordu bununla ilgili kararı aldık. Ve yine Covid-19 salgını sürecinde yapacağımız iş birlikleri ve ortak çalışmalarla ilgili de karar ve yetki aldık. Dolayısıyla Avcılar Belediye Meclisi bu iki önemli konuda çözümler üretmek ve kararlar almak için ve Avcıların sağlığı ve güvenliği için bir ölçüde de kendisini de tehlikeye atarak lafını kullanacağım; ama biz tabi önlemlerimizi aldık yani mesafe kurallarına uyarak maskemizi takarak izolasyon kurallarına uyma çerçevesinde yerine getirdik" dedi.