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Avcılar Belediye Meclisi olağanüstü toplanacak

Avcılar Belediye Meclisi, salgın ve deprem gündemiyle 5 Mayıs Pazartesi günü olağanüstü toplanacak.

Toplantı için Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerekli sağlık tedbirlerinin alındığı ve toplantının sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirileceği belirtildi.


İçişleri Bakanlığı, korona virüs Salgını ile Mücadele Kapsamında Toplantılarla İlgili Ek Genelge'sinde, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yapılması gereken meclis toplantılarını ertelediğini açıklamıştı. Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, “Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ve depremle mücadele kapsamında belediyemizin olağanüstü toplanma zorunluluğu doğmuştur” çağrısıyla meclis üyelerini olağanüstü toplantıya davet etti.


Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada meclis toplantısının yapılacağı Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerekli sağlık tedbirlerinin alındığı ve toplantının sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirileceği belirtildi. Olağanüstü meclis toplantısında korona virüs salgınına yönelik alınan tedbirler ve depreme hazırlık konusunda yapılması gerekenler ele alınacak.

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