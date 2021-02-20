Avcılar Belediyesi asırlık ağaçları kurtarmaya devam ediyor

Turan Hançerli'nin talimatıyla Kaz Dağları'ndan tünel inşaatı altında kalmaktan kurtarılan ağaçlara yenileri eklendi. Yaklaşık bir yıl önce taşınmaya başlanan asırlık yüzlerce ağaca ek olarak bugün 200 adet daha zeytin ağacı Avcılar'a getirildi.

Çanakkale'yi İzmir ve Balıkesir'e bağlayan kara yolunun Ayvacık-Küçükkuyu kesiminde yapımı süren iki tünelin inşaatı, bölgede bulunan asırlık zeytin ağaçlarının durumunu etkilemişti. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan ile birlikte ağaçların inşaattan çıkan tonlarca hafriyatın altında kalmamasına yönelik harekete geçerek, risk altındaki ağaçları Avcılar'a taşıdı. Avcılar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin hassas çalışmalarıyla Küçükkuyu'dan sökülüp tırlara yüklenerek Avcılar'ın muhtelif yerleri ve parklarına dikilen ağaçların en genci 100, en yaşlısı 500 yaşında.

"Doğanın sahibi değil parçasıyız”

Başkan Hançerli konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunlara değindi:

"Doğanın ve yaşam alanlarımızın yok edilmesinin önüne geçilmelidir. Yol yapımı ve tüneller nedeniyle zeytin ağaçları kesiliyor, yakılıyor odun oluyor. Buna bizim yüreğimiz dayanmadı. Barıştır, dostluktur, kardeşliktir, umuttur, bin bir derde şifadır zeytin ağacı. Avcılarımızın dört bir yanını donattığımız zeytin ağaçlarımızı, kardeşimiz komşu belediyelerimizle de paylaştık. Bundan büyük bir mutluluk duyuyoruz”