Avcılar Belediyesi, Çevre Günü'nde iklim krizi ve biyolojik çeşitliliğin kaybına dikkat çekti

Avcılar Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü ilçede düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutladı.

Doğaya uyum sağlayan belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını yürüten Avcılar Belediyesi, Dünya Çevre Günü'nü, iklim krizi ve biyolojik çeşitliliğin kaybı konusunda vatandaşları bilgilendirici etkinliklerle kutladı. İnsanın doğada oluşturduğu tahribata dikkat çekmek amacıyla Erol Mumcu Kültü Sanat Parkı'nda düzenlenen etkinler kapsamında Çevre Günü Sempozyumu ve Geri Dönüşüm Workshopları gerçekleştirildi. Etkinlikler, pandemi koşulları göz önünde bulundurularak belediye hesaplarından çevrim içi olarak yayınlandı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli konuşmasında şunlara değindi:

"Çevre, doğa bizim içerisinde olduğumuz ve uyumlu olmak zorunda olduğumuz bir durum. Çevreye uyumlu yaşamadığımız için her seferinde doğa alarm veriyor. Mesela bugün Marmara Denizi'ni yok eden deniz salyasını konuşuyoruz. Avcılar Belediyesi olarak doğanın bir parçası olmanın bilinci ile hizmetlerimizi sürdürdüğümüzü ve bu konuda çok çaba sarf ettiğimizi, önemli bir yol kat ettiğimizi belirtmek isterim. Bunlardan en önemlisi olan Çevre Uyum Eylem Planı'ydı. İşe Avcılar'ın doğaya ne ölçüde zarar verdiğini görerek başladık. Karbon ayak izimizi tespit edip, doğaya verdiğimiz zararın bir envanterini çıkardık. Sonrasında da karbon ayak izimizi nasıl azaltabileceğimizi planladık. Bu kapsamda 2029 yılına kadar Avcılar'ın karbon salımını yüzde 40 azaltmaya yönelik söz vererek Paris Başkanlar Sözleşmesi'ni imzaladık".

“Avcılar'da geri dönüştürülebilir her şey dönüşecek”

Başkan Hançerli, "Avcılar 1999 yılında yaşadığı deprem nedeniyle yere diz çökmüş durumdaydı. Biz şimdi 2029 yılını Avcılar'ın dimdik ayağa kalkacağı yıl olarak hedefliyoruz. Dolayısıyla da Avrupa ile yarışma iddiasıyla tüm Dünya'ya doğayı korumak adına önemli bir söz vermiş olduk. Hedefimizi gerçekleştirmek için harıl harıl çalışıyoruz. Kentimizde geri dönüştürülebilir her şeyi geri dönüştürmek için gerekli alt yapı çalışmalarını tamamladık. Doğaya en çok zarar veren pilleri, atık yağları, bütün geri dönüştürülebilir materyalleri doğadan uzak tutmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.