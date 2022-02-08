Avcılar Belediyesi Spor Kulübü madalyaya doymuyor

Bursa'da düzenlenen Türkiye Masterler Salon Atletizm Şampiyonası'na 5 sporcuyla katılan Avcılar Belediyesi Spor Kulübü Atletizm Takımı 13 madalya ile döndü. Her geçen gün başarılarına bir yenisini ekleyen sporcuları tebrik eden Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, sporun ve sporcunun her zaman yanında olacaklarını söyledi.

Son dönemlerde katıldığı turnuvalarda kazandığı kupa ve madalyalarla adından sıkça söz ettiren Avcılar Belediyesi Spor Kulübü 5-6 Şubat tarihleri arasında Bursa'da düzenlenen Türkiye Masterler Salon Atletizm Şampiyonası'na katıldı. 5 sporcuyla turnuvaya ilk defa katılan atletizm takımı 6 altın, 5 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplamda 13 madalya ile Avcılar'a döndü.

“Kardeşlerimin her zaman yanında olacağım”

Şampiyonadan 13 kupa ile dönen sporcularla gurur duyduğunu belirten Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, “Başarılarını kazandıkları madalyalar ile taçlandıran Avcılar Belediyesi Spor Kulübümüzün sporcularını bir kez daha yürekten kutluyorum. Her geçen gün kendilerine daha büyük hedefler koyan kardeşlerimin her zaman yanında olacağım” dedi.