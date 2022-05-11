Avcılar Belediyesi'nden 600 engelli vatandaşa akvaryum gezisi

Avcılar Belediyesi tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda düzenlenen etkinlikler çerçevesinde 600 engelli vatandaş ve ailelerine akvaryum gezisi düzenledi. İlk defa deniz canlılarıyla tanışan çocuklar, İstanbul Akvaryum'da eğlenceli vakit geçirdi.

Avcılar Belediyesi 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda “Başka Türlü Bir şey” isimli proje çerçevesinde etkinlikler düzenledi. Etkinlikler çerçevesinde engelli vatandaş ve aileleri için akvaryum gezisi düzenlendi. Avcılar Belediyesi'ne ait araçlar gün boyu engelli komşularını ve ailelerini Florya'da bulunan İstanbul Akvaryum'a taşıdı. Çoğunluğu çocuk olan 600 engelli vatandaş ve aileleri ilk defa deniz canlıları ile tanıştı. Rehber eşliğinde su altı dünyası ile tanışan engelli vatandaşlar eğlenceli vakit geçirdi.

Geziye katılan engelli vatandaş Ayşegül Özgün, “Sosyalleşmek güzel bir şey, evde oturmak, yani onu oturanlar bilir sadece. Ama sosyalleşmek mutlu edici bir şey. Güzel bir duyguydu, bu etkinlikler çok faydalı oluyor” diye konuştu.

“Engellilerin özgüvenle dışarı çıkması çok önemli”

Engellilerin özgüvenlerini kazanarak dışarı çıkmalarının güzel bir şey olduğunu anlatan Asya Engin, “Bugün akvaryuma geldik. Belediye başkanımız sayesinde bizler buradayız. Burası engellilere uygun, ağır engelliler de olsa buraya gelebilir. Amaç, engelliler eve kapamasın, dışarı çıksın. Anne babasıyla da olsan, tek başına özgürce dolaşsın. Özgüveni kazanarak dışarı çıkıp gezebilsinler. Dışarı çıkıp bu halde bile gezmek güzel” diye konuştu.

İstanbul Akvaryum'un engelli dostu olduğunu anlatan genel müdür Dilek Çapanoğlu, “İstanbul Akvaryum açıldığı günden beri erişilebilir bir tesis olarak tasarlandı. Dolayısıyla engelli vatandaşların çok rahat gezebileceği bir rotaya ve imkana sahip. Erişilebilir ortamların sayısını arttırmak ve bu konuda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Engelli vatandaşlarımızın tüm olanaklarıyla serbest bir şekilde kamuya açık yerleri gezebilmelerini sağlamak için İstanbul Akvaryum olarak hizmet vermekteyiz. Bunun yanında personelimiz engelli erişimi ile ilgili eğitimler aldı” diye konuştu.

“600 engelliyi buraya taşıyıp, müzeyi gezmelerini sağladık”

Gün içinde 600 engelli vatandaşın Avcılar'dan taşınarak akvaryumu gezdirdiklerini anlatan Avcılar Belediyesi Engelli Yaşam Merkezi Sorumlusu Arzu Duraksatıcı, “10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle yaptığımız birçok etkinliğin içerisindeki Akvaryum içiresindeyiz. Bu müzede tüm engelli gruplarımızla keyifli vakit geçiriyoruz. Tüm engelli gruplarına açık, çok güzel bir gün bugün, akvaryumun tüm güzelliklerini değerlendiriyoruz. Toplamda 600'a yakın engelli arkadaşımızla buradayız. Metropollerde yaşayan çocuklar böyle tüm canlıları bir arada görme fırsatı bulamıyorlar. Engelli olunca onlar için çok daha zor. Ama bugün engelli araçlarıyla buradaki her hayvanın özelliklerini izleyebilirler” şeklinde konuştu.