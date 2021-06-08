Avcılar Belediyesi'nden anne ve bebeği koruyan proje

Avcılar Belediyesi'nin anne ve bebeği koruyan yeni projesi “Güçlü Kadın, Sağlıklı Nesil” kapsamında başlattığı “Anne Sütü Bilinçlendirme Eğitimleri” Barış Manço Kültür Merkezi'nde devam ediyor.

Eğitimlerde, anne ve anne adaylarının, bebeğin sağlığını korumak açısından doğum öncesi ve doğum sonrasında dikkat etmesi gerekenler, emzirme teknikleri, anne özgüvenini geliştirme yöntemleri, süt sağma saklama ve anne sütünün artırılması gibi konular hakkında bilgi verildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün de bebeklere ilk 6 ay boyunca yalnızca anne sütü verilmesini, emzirmenin iki yaş ve ötesine kadar devam edilmesini önerdiğinin altının çizildiği eğitimlerin 11 Haziran'a kadar sürmesi planlanıyor.

Türkiye'nin ilk Neonatologlarından olan Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu'nun koordinatörlüğünde yürütülen proje ile anne sütü kullanım oranını Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine uygun olarak yüzde 14'den yüzde 50'nin üzerine çıkarmak hedefleniyor.

Eğitimlerde, Sağlık Bakanlığı Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı Program Koordinatörü ve TEMAS Emzirme ve Anne Sütü Gönüllüleri Derneği Başkanı Melek Kılıç, İstanbul'u Sevenler Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Gül Şen ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

TEMAS Emzirme ve Anne Sütü Gönüllüleri Derneği eğitmenleri ile birlikte yürütülen projede, anne sütü ile beslenmenin yüzdesinin artırılarak, bebek ölümlerinin azaltılmasını ve sağlıklı bir toplum oluşumunda katkı sağlamak amaçlanıyor.