Avcılar Belediyesi'nden “Hayatı Eşitleme” sözü

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) ile kadınların sosyal ve siyasal yaşamdaki yerini güvence altına alan ‘Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği' protokolünü imzaladı.

Avcılar Belediyesi, kadın ve toplumsal cinsiyet politikalarında farkındalık oluşturan çalışmalarında yeni bir adım daha attı.

“Toplumsal eşitlik” kültürünün oluşturulması, kurumsallaştırılması ve sürdürülebilir kılınmasını hedefleyen Avcılar Belediyesi, ‘Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı' protokolünü imzaladı.

İmzalanan taahhütname uyarınca; günlük yaşamda ve yerel yönetim politikalarında kadın - erkek eşitliği geliştirmek için iki yıl içerisinde ‘Yerel Eşitlik Eylem Planı' oluşturulacak. Plan kapsamında kadınlara yönelik eğitim, istihdam, şiddet, katılım, kentsel hizmetler ve sağlık alanlarında politikalar belirlenecek ve hayata geçirilecek. Bu planı oluşturma aşamasında ve uygulama aşamasında tüm ilgili sivil toplum örgütleriyle, kurum ve kuruluşlarla etkileşime geçilecek.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, “Kadınların kamusal yaşama katılması, toplumsal alanda kendini özgürce anlatabilmesi ve özellikle gereksinimlerine uygun bir kentsel çevrenin oluşması sürecinde söz sahibi olması şarttır. Kentle ilgili projeler oluşturulurken, bütün kadınların günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukların göz önünde bulundurulması elzemdir. Bu düşünce ile hayatın her alanında daha fazla eşitliği hayata geçirmek için hayatı eşitlemek için üzerime düşen ne varsa yapma sözü veriyoruz” dedi.