Avcılar Belediyesi'nden Öykü Arin ve tüm lösemi hastalarına destek

Avcılar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen kök hücre ve kan bağışı kampanyasına, vatandaşlar ve belediye personeli katıldı. Yetkililer, kampanyayı lösemiyle mücadele eden 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı başta olmak üzere tüm lösemi hastaları için gerçekleştirdiklerini ifade etti. Kampanyaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, kök hücre ve kan bağışına destek vermeyi sürdüreceklerini aktardılar. Bağışta bulunan belediye çalışanları düzenlenen kampanyalarla kök hücre bağışının arttırılabileceğini belirterek, "Çocuklarımız bizden iyilik bekliyor. Kan bağışında bulunmamız ve duyarlı olmamız çok önemlidir" diye konuştu.

Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli de kampanyaya destek oldu. Benli, "Avcılar halkı her zaman toplumsal konularda dayanışma içinde hareket etmektedir. Belki uygun donör Avcılarımızda. Çocuklarımız için geç kalmış değiliz. Umarım umut oluruz. Kan bağışı kampanyamıza destek olan hemşehrilerimize, duyarlı belediye personelimize ve katkıları olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.