İhlas Haber Ajansı

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Avcılar- E-5 karayolu'nda trafik durma noktasına geldi

Okullarında açılmasıyla birlikte sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 63’lere çıktı.

Okullarında açılmasıyla birlikte sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 63'lere çıktı. Avcılar E-5 Karayolunda trafik yer yer durma noktasına geldi. Servis minibüsleri ve otobüsler uzun kuyruklar oluşturdu.



İstanbul'da okullarda yüz yüze eğitimin ilk gününde sabahın erken saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik haritasına göre İstanbul'da yoğunluk yüzde 63'le ulaştı. Avcılar E-5 Karayolunda trafik yer yer durma noktasına geldi. Özellikle Küçükçekmece istikametinde okul servisi ve otobüsler uzun kuyruklar oluşturdu. Sabah erken saatlerde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

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