Avcılar gişelerdeki ve Tem bağlantı yolundaki kar esareti drone ile görüntülendi

İstanbul'u esir alan kar hayatı durdurdu. Çok sayıda araç yolda kaldı. Tem bağlantı yolu ile Avcılar gişelerde ulaşım hala güçlükle sağlanıyor. Gişelerde araçlar güçlükle hareket ederken, bağlantı kavşağına gelebilen araçlar ise yol tamamıyla kapalı olduğu için geri geri gitmek zorunda kaldı. Yolda ilerlemeye çalışan bir ambulans ise havadan çekilen görüntülere yansıdı. Tem Otoyolu Avcılar Mahmutbey istikametine doğru ise yolun büyük bir kısmının kapandığı kepçenin yol açma çalışmalarını sürdürdüğü görüldü. Bazı sürücüler ise kepçenin yardımını beklemek istemeyip hep birlikte araçları itmeye çalıştılar. O anlar drone da yansıdı.