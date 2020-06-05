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Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'nde yıkım başladı

Silivri açıklarında geçtiğimiz Eylül ayında meydana gelen 5.

8'lik depremde minaresi yıkılan Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Cami'sinin yıkımına başlandı. Yıkım çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.


26 Eylül 2019'da Silivri Marmara Denizi açıklarında 5.8 şiddetinde meydana gelen depremde Avcılar'da E-5 karayolu kenarında bulunan 40 yıllık Hacı Ahmet Tükenmez Cami'sinin ikiz minarelerinde birisi yıkılmıştı. Yıkılan minare sonrası yapılan testlerde caminin depreme dayanıklı olmadığı ve yanlış inşaat demirleri kullanıldığı da ortaya çıktı. Yapılan incelemeler sonrası caminin aylar sonra yıkım kararı verildi.


Yıkım için bugün sabah saatlerinde iş makineleri cami bahçesinde çalışmalara başladı. Yıkım sırasında Avcılar bağlantı yolu ve caminin yanındaki yürüyüş yolu da kapatılarak çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Yıkım çalışmalarının 4 gün sürmesi bekleniyor.

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