Avcılar kültür sanatla nefes alıyor

Avcılar'da vatandaşlar kültür sanatla soluklanmaya devam ediyor. Avcılar Belediyesinin Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlediği etkinliklerin dün geceki konuğu usta sanatçı Hasan Yükselir'di. Avcılar halkının yoğun ilgi gösterdiği konserde dinleyenler Pir Sultan'dan Nazım Hikmet'e müzik şöleni yaşadı.

Avcılar Belediyesi Aralık ayı kültür sanat etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. 7'den 70'e tüm Avcılarlıların yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde sanatseverler tiyatrodan müzikale sanatın bir çok dalı ile nefes alıyor. Avcılar Belediyesinin Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlediği etkinliklerin dün geceki konuğu Hasan Yükselir'di. Avcılar halkının yoğun ilgi gösterdiği konserde dinleyenler keyifli dakikalar yaşadı.

Pir Sultan'dan Nazım'a

Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, "Hasan Yükselir'in eşsiz yorumuyla Pir Sultan'dan Nazım'a türkülerle uzandık. Değerli sanatçımız başta olmak üzere tüm müzisyenlere ve yoğun ilgisiyle salonu dolduran Avcılarlı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Avcılar'da sanat rüzgarı

Kültür-Sanat etkinliklerine hız kesmeden devam edeceklerini söyleyen Başkan Toprak Benli, "Sanatın toplum mühendisliğindeki önemine inanan belediyecilik anlayışımızla kültür ve sanat etkinliklerimize devam ediyoruz. 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir' diyen Mustafa Kemal'in izinden giderek Avcılar'da sanatı kurumsallaştırdık ve akademikleştirdik. Kültür Sanat Etkinliklerimiz kapsamında birçok sanat dalının yer aldığı birbirinden renkli programlarımızı Avcılarlılar ile buluşturacağız. Her ay düzenli olarak ücretsiz gerçekleştireceğimiz kültür sanat etkinliklerimize tüm kültür sanat dostlarını bekliyoruz" dedi.