Avcılar Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) olası afetlere karşı hazır

Beylikdüzü Afet Eğitim Merkezi'nde bir araya gelen Mahalle Gönüllüleri (MAG) Hafif Arama Kurtarma Eğitimine katıldı. Tatbikat ve eğitimleri yerinde izleyen Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli; özveri ve hassasiyetle çalışmalarına devam eden MAG ekiplerini tebrik etti.

Avcılar Belediyesi Afete Hazırlıkta Bir Adım Önde

Afetlere karşı hazırlık çalışmalarına hız kesmeden devam eden ve yaptığı çalışamalar ile adından sıkça söz ettiren Avcılar Belediyesi Afet Gönüllüleri (ABAG) bu kez gerçeğini aratmayan bir tatbikata imza attı. Yangın kuleleri, yıkılmış bina blokları ile gerçeğini aratmayan eğitimin adresi ise İstanbul 3. Bölge de bulunan Beylikdüzü Afet Eğitim Merkeziydi. Ambarlı başta olmak üzere Avcıların 10 Mahallelesinde gerçekleşen eğitim ve tatbikatların ardından gerçekleşen Hafif Arama Kurtarma Eğitimine katılan ABAG Mahalle Afet Gönüllüleri olası bir afette yapılması gerekenlerin bire bir eğitimini aldı.

“Önemli olan ne kadar hazır olduğumuz”

Yapılan tatbikata katılarak çalışmaları yerinde inceleyen Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli; “ Her türlü afette ama özellikle bölgemizin en önemli sorunu olan depremde, nice hayat, hazırlıklı, eğitimli olmaya bağlı. Unutmayalım ki; depremin ne zaman ve kaç şiddetinde olduğu değil, bizim ne kadar hazırlıklı olduğumuz önemlidir. Avcılar'da olası bir afet durumu sonrası hayatı ne kadar hızlı normalleştirebiliriz bunların planını yapıyoruz. Toplanma yerlerinden süresiz enerjili akıllı direklere, toplanma alanlarında yiyecek ve barınakların hazır bulundurulmasından olası bir afet durumunda Avcılar ‘da yaşayan engelli bir vatandaşımızı kimin kurtaracağına kadar, hesaplarımızı yapıyoruz. Avcılar denilince akla ilk önce deprem değil, Japonya gibi depremle nasıl başa çıkıldığını gösteren şehir gelecektir. Özveri ve hassasiyetle çalışmalarına devam eden tüm Mahalle Afet Gönüllüleri ( MAG) ekibini tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi.